اليويفا يختار زيدان مدربًا لفريق المواهب الواعدة بدوري أبطال أوروبا

المصدر: مدريد - إرم نيوز

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم زين الدين زيدان مدربًا لتشكيلة تضم أفضل المواهب الواعدة في دوري الأبطال لعام 2016.

وضمت التشكيلة لاعبين من 7 أندية تحت قيادة زيدان المدرب الحالي لريال مدريد والمتوج بدوري الأبطال وكأس العالم للأندية.

وتضم التشكيلة ثلاثي بروسيا دورتموند عثمان ديمبلي ورفائيل غيريرو وكريستيان بوليسيتش بجانب ثنائي برشلونة سيرجي روبرتو وصمويل أومتيتي.

كما اختير الثنائي يوشوا كيميش وريناتو سانشيز من بايرن ميونخ إضافة إلى ألفونس أريولا حارس باريس سان جيرمان وفيكتور ليندلوف من بنفيكا وأندريه سيلفا من بورتو وتوماس ليمار من موناكو.

وفيما يلي تشكيلة المواهب الواعدة بدوري الأبطال في 2016:

حارس المرمى: ألفونس أريولا (باريس سان جيرمان).

مدافعون: سيرجي روبرتو وصمويل أومتيتي (برشلونة) فيكتور ليندلوف (بنفيكا).

لاعبو الوسط: توماس ليمار (موناكو) يوشوا كيميش وريناتو سانشيز (بايرن ميونخ) رفائيل غيريرو (بروسيا دورتموند).

مهاجمون: كريستيان بوليسيتش وعثمان ديمبلي (بروسيا دورتموند) أندريه سيلفا (بورتو).