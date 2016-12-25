غوارديولا يصطحب لاعبيه لمطعم يملكه خوان ماتا

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

اصطحب الإسباني بيب غوارديولا مجموعة من لاعبي مانشستر سيتي للعشاء ليلة الجمعة في مطعم إسباني بمدينة مانشستر وهو في ملكية مواطنه خوان ماتا متوسط ميدان الغريم والجار مانشستر يونايتد.

واصطحب المدرب الإسباني أغلب لاعبي الفريق في احتفال جماعي بأعياد الميلاد للترويح عن النفس في مطعم “تاباس” يقدم مأكولات إسبانية.

واختار غوارديولا تشجيع مشروع ابن بلده خوان ماتا رغم أنه يلعب في الغريم التقليدي لفريقه مانشستر سيتي.

ولا يأخذ لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز عطلة في أعياد الميلاد وسيلعبون الإثنين الجولة الـ 18 في بداية أسبوع ناري يسمى “البوكسينغ داي”.

وسيواجه مانشستر سيتي فريق هال سيتي ثم ليفربول خارج ملعبه ويستضيف بيرنلي في أسبوع فقط.