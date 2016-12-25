إنريكي: برشلونة ما زال جائعًا للألقاب

المصدر: برشلونة - إرم نيوز

أكد لويس إنريكي مدرب برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رغبة لاعبيه لتحقيق النجاح أكثر من أي وقت مضى.

وقال لويس إنريكي في مقابلة مع موقع برشلونة على الإنترنت وقيّم فيها أداء فريقه خلال العام الجاري وتطلعاته لعام 2017: “ينبغي على الجماهير أن تدرك أن هناك نَهمًا للألقاب أكثر من أي وقت مضى”.

وأضاف: “أعتقد أن بوسعنا تغيير وضعنا” في ترتيب جدول الدوري.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري برصيد 34 نقطة من 16 مباراة بفارق 3 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر.

وتتبقى لريال مدريد مباراة مؤجلة أمام فالنسيا إذ كان حامل لقب دوري أبطال أوروبا يشارك بكأس العالم للأندية وتُوِّج باللقب أيضًا.

وأضاف لويس إنريكي: “يقدّم لاعبونا أفضل أداء في العالم.. نعرف ماذا نريد وعلى مدار الموسم لابد أن يأتي هذا بثماره”.

وفيما يخص مستقبله أقرّ لويس إنريكي بوجود “جانب صعب في عمله” وأنه يود “التفكير في المواسم القليلة المقبلة”.

وأضاف: “أنا في الفريق الأفضل.. النادي الأفضل مع أفضل اللاعبين”.

ولم يترك لويس إنريكي الفرصة وكرر إشادته بلاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة.

وقال مدرب برشلونة عن لاعبه الفائز بجائزة أفضل لاعب بالعالم 5 مرات: “يمكنه فعل ما يحلو له في الملعب.. لن يأتي لاعب آخر مثله”.

وسيخوض برشلونة مباراته المقبلة في الدوري في ضيافة فياريال في الثامن من يناير.