أغلى 10 لاعبي كرة قدم في العالم.. رونالدو ليس الأول

المصدر: لندن – إرم نيوز

أصبح لاعب الكرة الأرجنتيني كارلوس تيفيز أغلى لاعب في العالم بعد انتقاله لنادي شانغهاي شينوا الصيني مقابل 615 ألف جنيه إسترليني (799 ألف دولار) أسبوعيا، وهو أكثر بكثر مما يتقاضاه اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، في حين جاء واين روني، قائد فريق مانشستر يونايتد، في آخر القائمة.

وفيما يأتي قائمة بأغلى 10 لاعبي كرة في العالم بالأجر الأسبوعي، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية:

1- كارلوس تيفيز – الأرجنتين (نادي شانغهاي شينوا- الصين) 615 ألف جنيه إسترليني (799 ألف دولار).

2- أوسكار – بريطانيا (نادي شانغهاي إس أي بي جي- الصين) 400 ألف جنيه جنيه إسترليني (520 ألف دولار)

3- كريستيانو رونالدو- البرتغال (نادي ريال مدريد – إسبانيا) 365 ألف جنيه جنيه إسترليني (475 ألف دولار).

4- غاريث بيل- بريطانيا (نادي ريال مدريد – إسبانيا) 350 ألف جنيه إسترليني (455 ألف دولار).

5- ليونيل ميسي – الأرجنتين (نادي برشلونة – إسبانيا) 336 ألف جنيه إسترليني (437 ألف دولار).

6- هولك – البرازيل (نادي شانغهاي إس أي بي جي- الصين) 320 ألف جنيه إسترليني (416 ألف دولار).

7- بول بوغبا – فرنسا (نادي مانشستر يونايتد – بريطانيا) 290 ألف جنيه إسترليني (377 ألف دولار).

8- غرازيانو بيلي – إيطاليا (نادي شاندونغ لونينغ – الصين) 290 ألف جنيه إسترليني (377 ألف دولار).

9- نيمار- البرازيل (نادي برشلونة- إسبانيا) 275 ألف جنيه إسترليني (357 ألف دولار).

10- واين روني – بريطانيا (نادي مانشستر يونايتد) 260 ألف جنيه إسترليني (338 ألف دولار).