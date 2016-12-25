أبرز الإشاعات التي طاردت رونالدو في 2016

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

يعدّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، عام 2016 الأفضل في مسيرته الرياضية لكونه توج بلقب أمم أوروبا برفقة منتخب بلاده في سابقة تاريخية، وجمعه مع لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع ناديه، وهو ما منحه فرصة الفوز بلقب أفضل لاعب أوروبي والكرة الذهبية للسنة نفسها.

وخارج المستطيل الأخضر طاردت النجم البرتغالي بضع إشاعات حول علاقاته النسائية والجنسية، قبل أن يظهر في نهاية السنة برفقة صديقته الجديدة الحسناء جورجينا رودريغيز في مدرجات ملعب البرنابيو خلال لقاء ديبورتيفو لاكورنيا.

ونستعرض أبرز الإشاعات التي مسّت الحياة الخاصة للنجم البرتغالي:

المثلية الجنسية

اتهم النجم البرتغالي بكونه شاذا جنسيا وله علاقة بالمصارع المغربي بدر هاري، واستغلت صورة حمل خلالها البطل المغربي النجم البرتغالي في مراكش التي كثرت زيارته لها لإتمام أحد مشاريعه الخاصة لتتناثر الإشاعات ويستغلها جمهور برشلونة للنيل منه في كلاسيكو الموسم الماضي.

علاقته بابنة وكيل أعماله

يعدّ الوكيل البرتغالي بمثابة أب ثانٍ للنجم البرتغالي وعلاقتهما جيدة جدا، واستغلت الصحف نشر بضع صور للنجم البرتغالي برفقة ماريسا، ابنة وكيله خورخي ميندينز، لتبدأ الإشاعات في التناثر عبر المواقع الإعلامية التي تحدثت -أيضا- عن قرب زواجه منها، لتهدأ الأخبار بعد ظهوره برفقة فتاة أخرى.

الممثلة المكسيكية إيزا غونزاليس

ظهر النجم البرتغالي برفقة الممثلة المكسيكية في بضع صور، خصوصا في أثناء عطلته بجزيرة إيبيزا الإسبانية، وتحدثت وسائل الإعلام عن لقاءات سرية جمعت الطرفين في منزله، كما أنها حضرت عدة لقاءات لريال مدريد ومنتخب البرتغال.

المذيعة الفرنسية آن لور بونيه

قدمت حفل الفيفا في بداية عام 2016 وعانقت النجم البرتغالي وتغزل بها وأشادت بسلوكه مع البرازيلي نيمار أثناء الحفل؛ ما دفع صحافة كاتالونيا للحديث عن علاقة تجمع بينها وبينه، وعادت لتعبر عن كون لقائها بصاروخ ماديرا كان الأبرز في مسيرتها لتزيد من حجم الإشاعة.

ملكة جمال إسبانيا

أكدت الحسناء الإسبانية ديزيري كورديرو أن النجم البرتغالي مستهلك ولذلك أنهت علاقتها معه، رغم كون إشاعات ارتباطه بها كانت متواجدة في وسائل الإعلام والتي استغلت بضع صور جمعتهما معا، وذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي هو مَن أنهى العلاقة لكون ملكة جمال إسبانيا فقط تبحث عن الشهرة من ورائه.

كولي جوين ابنة ملياردير إنجليزي

حضرت ابنة المياردير الإنجليزي حفل تقديم النجم البرتغالي لفيلم حول مسيرته في لندن، وظهرت في انسجام تام معه؛ ما دفع وسائل الإعلام للبحث خلفهما واكتشاف صور أخرى ولقاءات سابقة وحضورها لعدة لقاءات في البرنابيو بدعوة من النجم البرتغالي، لكن العلاقة لم تتأكد نهائيا من الطرفين.

عاشقة برشلونة أليخاندرا مانريكيز

الطيارة المكسيكية تقود طائرة النجم البرتغالي ونشرت بضع صور تجمعهما في رحلاته للمغرب، رغم كونها تعشق برشلونة، لكنها تقود غريمه مهاجم ريال مدريد، وقالت الصحافة البريطانية إن رونالدو أخفى علاقته بها لكونها تعشق الغريم التقليدي لفريقه.