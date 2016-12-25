برشلونة مقبل على مذبحة بدنية للاعبيه

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

منذ وصول لويس إنريكي لتدريب برشلونة قبل نحو عامين وهو يعاني من أجل توزيع جهد المباريات على جميع لاعبيه، رغم تزاحم الموسم ومشاركته النادي الكتالوني في جميع البطولات والتنافس على التتويج بألقابها.

ويسعى إنريكي دائما لتوفير الراحة المناسبة وتوزيعها على اللاعبين، حتى لا يشعروا بالإرهاق من توالي المباريات وذلك باتباع نظام المداورة في المباريات.

لكن سيجد المدير الفني للنادي الكتالوني الأمر صعبا مع بداية العام الجديد، حيث سيخوض الفريق نحو ثماني مباريات خلال مدة لن تزيد عن 24 يوما فقط.

ضغط المباريات

ومع استئناف مباريات الليغا في بداية الأسبوع الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل، سيجد لويس إنريكي نفسه مضطرا لإشراك جميع لاعبيه، خاصة وأنه سيخوض مباريات الكأس منتصف الأسبوع بين مباراتين للدوري.

حتى الآن من المؤكد أن برشلونة سيخوض 6 مباريات (اثنتين في الكأس وأربعا في الدوري) في الفترة من الخامس وحتى الـ 29 من الشهر المقبل.

وحال تجاوز برشلونة لفريق أتلتيك بيلباو ستزيد المباريات إلى ثماني مع زيادة مباراتين في دور الثمانية لكأس الملك.

وسيلتقي برشلونة مع فياريال ولاس بالماس وإيبار وريال بيتيس في الدوري، بينما سيخوض مباراتين أمام بيلباو في دور الـ16 لكأس الملك يوم الـ 5 من ينايرفي ملعب سان ماميس والـ11 من يناير/ كانون الثاني في كامب نو، وحال تأهله لدور الثمانية سيخوض ثماني مباريات في الفترة نفسها(24 يوما).

وتتوقف المنافسات في إسبانيا حاليا بسبب فترة الإجازات والأعياد لكنها ستستأنف في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.