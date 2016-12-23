قرعة شائكة لبرشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

المصدر: مدريد ـ إرم نيوز

جاءت قرعة بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي سحبت اليوم الجمعة، شائكة بالنسبة لقطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة حيث يصطدمان في دور الستة عشر بإشبيلية وأتلتيك بيلباو، على الترتيب.

ويحل برشلونة حامل اللقب ضيفا على بيلباو في مباراة الذهاب بينما يستضيف ريال مدريد مباراة الذهاب أمام إشبيلية، الذي يدربه المدير الفني خورخي سامباولي.

ويلتقي أتلتيكو مدريد، الذي يدربه المدير الفني دييغو سيميوني ، فريق لاس بالماس بينما يلتقي ريال سوسييداد مع فياريال.

وأوقعت القرعة فريقي ألكوركون وقرطبة، المنافسين بدوري الدرجة الثانية، في مواجهة بعضهما البعض.

وتقام مباريات ذهاب دور الستة عشر في الرابع من كانون الثاني/يناير المقبل بينما تقام مباريات الإياب يوم 11 من الشهر نفسه.

وتشهد باقي مواجهات دور الستة عشر لقاء ديبورتيفو لاكورونا مع ألافيس وفالنسيا مع سيلتا فيغو وأوساسونا مع إيبار.