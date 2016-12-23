عبدالله آل ثاني يعلن رحيل مدرب مالاغا عبر تويتر

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أعلن القطري عبد الله آل ثاني مالك نادي مالاغا الإسباني عبر المواقع الاجتماعية استقالة مدرب الفريق الإسباني خواندي راموس متمنيا له النجاح في المستقبل.

وكتب القطري على صفحاته الاجتماعية “شكرا كثيرا السيد خواندي راموس ، شكرا على صراحتك ، أحترم قرارك وأتمنى لك حظا موفقا في المستقبل”.

ولم يصدر الفريق الإسباني قرارا رسميا حول وضعية المدرب السابق لإشبيلية وريال مدريد وتوتنهام لكن خروج ملقة من دور 32 لكأس الملك أمام قرطبة أزَّم العلاقة مع المشجعين الذين رفعوا شعارات تطالب برحيله.

وتعاقد خواندي راموس مع ملقة في الصيف الماضي لمدة 3 مواسم لكنه لم يستمر أكثر من 6 أشهر رغم كون الفريق في الدوري الإسباني يحتل الصف 11 بـ 21 نقطة بـ 5 فوز و5 هزائم و6 تعادلات كانت أبرزها مع برشلونة في الكامب نو سلبيا.