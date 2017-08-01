إنتر ميلان ينجح في ضم فيسينو لاعب وسط فيورنتينا

قال فيورنتينا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في موقعه على الإنترنت اليوم الثلاثاء إن لاعب الوسط ماتياس فيسينو يخضع لفحص طبي في إنتر ميلان.

وذكرت وسائل إعلام ايطالية أن لاعب منتخب أوروغواي الذي شارك في 13 مباراة دولية سينضم لإنترناسيونالي مقابل 24 مليون يورو (28 مليون دولار) بعقد لأربع سنوات.

وشارك فيسينو (25 عاما)، المنضم لفيورنتينا قادما من ناسيونال في أوروغواي قبل ثلاثة أعوام ونصف العام، في 31 مباراة في الدوري الموسم الماضي وسجل ثلاثة أهداف.

وفيسينو هو خامس لاعب يضمه إنتر ميلان هذا الصيف والثاني من فيورنتينا بعد لاعب الوسط الآخر بورخا فاليرو.