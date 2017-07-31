أنشيلوتي يتمسك بريناتو سانشيز رغم إغراءات ميلان

استبعد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، رحيل لاعب الوسط الشاب ريناتو سانشيز بعد موسم مخيب للآمال للدولي البرتغالي.

وانتقل سانشيز إلى النادي البافاري الموسم الماضي قادمًا من بنفيكا مقابل نحو 35 مليون يورو وبتوقعات كبيرة للتألق، بعدما شارك في فوز البرتغال ببطولة يورو 2016 في فرنسا.

لكن سانشيز (19 عامًا) شارك في 25 مباراة فقط في كل المسابقات تحت قيادة المدرب الإيطالي المخضرم، الذي وضعه على مقاعد البدلاء معظم فترات الموسم.

وفشل سانشيز في تسجيل أي هدف طوال الموسم أو حتى صنع هدف، ورغم ذلك نال اهتمام أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وميلان الإيطالي للتعاقد معه الموسم المقبل على سبيل الإعارة على الأقل.

لكن بايرن ميونخ رفض بشدة مغادرة سانشيز رغم العرض المغري الذي قدّمه ميلان الأسبوع الماضي، بقيمة تتراوح بين 45 و50 مليون يورو للحصول على خدمات لاعب الوسط المهاجم.

وقال أنشيلوتي: “سانشيز سيبقى معنا حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.