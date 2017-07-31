ريال مدريد يواجه فيورنتينا الإيطالي في كأس سانتياغو بيرنابيو

أعلن ريال مدريد الإسباني أنه سيواجه نظيره الإيطالي فيورنتينا في 23 آب/أغسطس المقبل في النسخة 38 من بطولة كأس سانتياغو بيرنابيو الودية التي ينظمها في ملعبه الشهير في صيف كل عام.

وأعلن ريال مدريد أن اللقاء سيكون بمثابة تكريم لذكرى فوزه بكأس أوروبا للمرة الثانية، وذلك قبل أكثر من 60 عاما، عندما تغلب في النهائي على فيورنتينا في 30 أيار/مايو 1957 بهدفين نظيفين في العاصمة الإسبانية مدريد سجلهما ألفريدو ديستيفانو وخينتو.

ولن تكون هذه المباراة بمثابة فرصة لتقديم ريال مدريد فريقه الجديد للجماهير، حيث إنه في ذلك التاريخ سيكون قد لعب مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في الثامن من آب/أغسطس ومباراتي سوبر إسبانيا أمام برشلونة يومي 13 و16 من نفس الشهر.