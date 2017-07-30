رياض محرز على أعتاب الانضمام إلى روما

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن نادي روما بات على أعتاب التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز ليكون بديلًا للمصري محمد صلاح، الذي رحل إلى ليفربول الإنجليزي.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية إن روما اقترب من ضم محرز، من ليستر سيتي مقابل نحو 38 مليون يورو (34 مليون إسترليني)، من بينها 3 ملايين يورو متعلقة بالمكافآت.

وأعلن محرز قبل أسابيع أنه قرر مغادرة ليستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، رغم أنه مدّد عقده مع الفريق الصيف الماضي حتى العام 2020.

وكان محرز (26 عامًا) هدفًا لآرسنال وبرشلونة وأندية أخرى، لكن مبالغة ليستر سيتي في طلباته المادية حالت دون نجاحه في مغادرة الفريق.

وما يرجح اقتراب مغادرة محرز صفوف ليستر سيتي اقتراب الثعالب من ضم الدولي النيجيري، كليتشي إيهياناتشو، من مانشستر سيتي.

وسجل محرز 10 أهداف وصنع 7 في 48 مباراة مع “ليستر سيتي” الموسم الماضي، في حين سجل 18 وصنع 10 في 39 مباراة موسم 2015/2016، الذي نجح فيه الفريق في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.