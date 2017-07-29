ما هو موقع ميسي ورونالدو في قائمة أفضل 100 لاعب في التاريخ؟

كشف موقع “فور فور تو” الإيطالي اليوم السبت عن قائمة قال إنها تشكل أفضل 100 لاعب على مر التاريخ.

وقال الموقع الإيطالي إنه حاول أن يجمع أفضل 100 لاعب في جميع القارات رغم الصعوبة الكبيرة التي واجهها، معبرًا عن احترامه لوجهات النظر المختلفة حول القائمة.

وشهدت القائمة احتلال النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا المركز الأول، وجاء مواطنه ليونيل ميسي لاعب برشلونة في المركز الثاني.

في حين أن الأسطورة البرازيلية بيليه جاء ثالثًا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد خامسًا، خلف الهولندي الراحل يوهان كرويف الرابع.

بينما جاء زين الدين زيدان لاعب ريال مدريد ويوفنتوس والمنتخب الفرنسي سابقًا في المركز الثامن، في حين احتل الظاهرة البرازيلية رونالدو المركز العاشر.

وغالبًا ما يدخل عشاق الساحرة المستديرة في نقاشات حادة حول هوية أفضل لاعب في التاريخ.

وكان النقاش ينقسم في السابق بين البرازيلي بيليه والأرجنتيني مارادونا.

لكن بعد الإنجازات المذهلة التي حققها ليونيل ميسي فإنه أصبح أيضًا ضمن النقاشات الحادة بين عشاق كرة القدم.

وفيما يلي القائمة التي أعلنها الموقع:

1. دييغو مارادونا

2. ليونيل ميسي

3. بيليه

4. يوهان كرويف

5. كريستيانو رونالدو

6. ألفريدو دي ستيفانو

7. فرانز بيكنباور

8. زين الدين زيدان

9. بوشكاش

10. رونالدو البرازيلي

11. غارينشا

12. ميشيل بلاتيني

13. ماركو فان باستن

14. جورج بست

15. فرانكو باريزي

16. زيكو

17.غيرد مولر

18. جوسيبي مياتزا

19. بوبي تشارتون

20. باولو مالديني

21. روماريو

22. ليف ياشين

23. أوزيبيو

24. رونالدينيو

25. كارلوس ألبرتو باريرا

26. فالنتينو مازولا

27. بوبي مور

28. سقراط

29. ريمون كوبا

30. لوثار ماثيوس

31. خوسيه مانويل مورينو

32. باولو روسي

33. غونتر نيتزر

34. ستانلي ماثيوز

35. الإسباني لويس سواريز

36. باكو جينتو

37. رود غوليت

38. غياني ريفيرا

39. ناندور هيديكوتي

40. كيني دالغليش

41. جيانلويجي بوفون

42. ماتياس سيندلار

43- فريتز والتر

44- ديدي

45- أوليغ بلوخين

46- خوان ألبرتو شيافينو

47- ريفلينو

48 – مايكل لاودروب

49 – نيلتون سانتوس

50- تشافي هيرنانديز

51 – جايرزينيو

52 – روبرتو باجيو

53- غايتانو سكيريا

54- غونار نوردهل

55 – دينو زوف

56- دانيال باساريلا

57 – كارل هاينز رومينيغه

58 – أدولفو بيديرنيرا

59 – أندريس إنييستا

60 – كيفن كيغان

61 – بيتر شمايكل

62 – ديكسي دين

63- بنوك غوردون

64 – يوهان نيسكنس

65- جيمي جونستون

66 – تيوفيلو كوبياس

67 – فلوريان ألبرت

68 – ساندرو مازولا

69 – دينيس بيركامب

70- بول بريتنر

71- جون تشارلز

72 – خوسيه أندرادي

73 – عمر سيفوري

74- جوزيف ماسوبوست

75 – كافو

76- قينون دينيس

77 – فرانك ريكارد

78 – جاست فونتين

79 – جيجي ريفا

80- تييري هنري

81 – دراغان دزاجيتش

82 – هوغو سانشيز

83- ريان غيغز

84 – جاسينتو فاشيتي

85- أوي سيلر

86- غابرييل باتيستوتا

87 – خافيير زانيتي

88 – آلان سيمونسن

89 – خريستو ستويشكوف

90- روبرتو كارلوس

91 – سيب ماير

92 – ساندور كوكسيس

93 – فيليب لام

94- زلاتان إبراهيموفيتش

95 – جلما سانتوس

96 – أوبدوليو فاريلا

97 – نيمار

98 – ماريو كيمبيس

99 – ماريو كولونا

100- جورجي هاجي