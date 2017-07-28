باقتحام أبناء المشاهير لفرق الناشئين.. هل يرثون عروش آبائهم في كرة القدم؟ (فيديو)

يحاول نجوم كرة القدم تعليم أبنائهم اللعبة وهم صغار على أمل أن يشاهدوهم في المستقبل يحملون المشعل خلفهم رغم فشل تجارب سابقة أبرزها: أبناء الأسطورة البرازيلية بيليه، وابن الأسطورة الهولندية يوهان كرويف، وأبناء عدة نجوم صنعوا التاريخ في كرة القدم العالمية.

وبالمقابل عرف تاريخ كرة القدم تجارب ناجحة لعل أبرزها، مالديني الأب الراحل تشيزاري مالديني الذي كان أحد أساطير ميلان، وورثه نجله باولو مالديني، الذي بدوره أصبح من أساطير نفس الفريق ومنتخب إيطاليا .

ويتواجد حاليًا في الملاعب العالمية أبناء عدة نجوم سابقين في كرة القدم كما يحاول نجوم حاليون تعليم أبنائهم مبادئ اللعبة، متمنّين أن ينجحوا في المستقبل .

ونستعرض أبرز أبناء نجوم كرة القدم المتواجدين في الملاعب، أو الذين ينتظرهم العالم في المستقبل :

الهولندي جاستن كلويفرت

مهاجم أياكس البالغ من العمر 18 سنة يسير فعلاً على خطى والده باتريك الهداف الهولندي الشهير والذي لعب لأياكس وبرشلونة وميلان ، وإذا واصل على نفس المستوى فمن المحتمل أن يتواجد بعد موسم أو موسمين في فريق كبير، حيث أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو رغبة قوية لضمه لمانشستر يونايتد صيف 2019 .

لانيس هاجي

ابن أسطورة رومانيا ومارادونا البلقان واللاعب السابق لبرشلونة وريال مدريد، دخل التاريخ في بلده حين أصبح أصغر قائد لفريق في الدوري الروماني عن عمر لم يتجاوز 16 سنة، ويلعب حاليًا لفريق فيورنتينا الإيطالي، وما زال لم يفرض نفسه أساسيًا في الفريق.

ويبلغ اللاعب الشاب من العمر 18 سنة وبإمكانه أن يتقدم نحو المستقبل، خاصة أنه أيضًا دولي في منتخب بلاده لتحت 21 سنة.

أبناء زين الدّين زيدان

يتوافر النجم الأسطوري لفرنسا على 4 أبناء كلهم في ريال مدريد حيث لعب أكبرهم إنزو للفريق الأول لقاء وحيدًا، وانتقل هذا الصيف لفريق ديبورتيفو ألافيس، وستتجه نحوه الأنظار لكونه لاعبًا موهوبًا يحتاج لفرصة حقيقية للتألق ويبلغ من العمر 22 سنة .

بينما يلعب لوكا زيدان حارس مرمى، ومثّل منتخب فرنسا للفئات الصغرى، ويبلغ من العمر 19 سنة، وسيصبح الحارس الثالث لريال مدريد الموسم القادم في انتظار أن يتألق ويصبع من الكبار .

ويتابع زيدان مسيرة أبنائه الصغار ثيو البالغ من العمر 15 سنة، وإلياس البالغ من العمر 12 سنة، والثنائي ما زالا في الفئات الصغرى لريال مدريد، ويلعبان وسط الميدان، ويتنبّأ الكثير من المتتبعين لهما بمستقبل واعد.

كريستيانو رونالدو جونيور

ظهر ابن النجم البرتغالي في عدة أشرطة فيديو بمهارات فنية رائعة، كما ظهر والده وهو يدرّبه بشكل مكثف على عدة مهارات كالتسديد وتنفيذ ضربات الأخطاء، وبالنظر للعقلية التي يتوافر عليها أفضل لاعب في العالم 4 مرات من المحتمل أن يتمكن من قيادة نجله البالغ من العمر 7 سنوات نحو القمة .

تياغو ميسي

الطفل البالغ من العمر حوالي 5 سنوات يعرف اهتماما إعلاميا كبيرا ويأمل العديد من عشاق برشلونة أن يسير على خطى والده في المستقبل وبدأ فعلا خطواته الأولى كلاعب في مدرسة برشلونة لكنه حسب ليونيل ميسي لا يحب كرة القدم ويمارسها فقط لصداقته من إبن لويس سواريز .

لا يمكن الحكم على “تياغو” في الوقت الحالي، فربما يرث جينات وموهبة والده خلال السنوات القادمة ويتألق .

ابن لويس سواريز

يعتبر بنجامين سواريز صديقًا لتياغو ابن ميسي والذي يرافقه للعب كرة القدم، وعلى عكس ابن الأسطورة الأرجنتينية فإن ابن النجم الأوروغوياني يحب كرة القدم ويلعبها بشكل مكثف وينتمي لمدرسة برشلونة لكرة القدم .