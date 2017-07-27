رسميًا.. روما يمدد عقد البلجيكي رادغا نايغولان

أعلن روما الإيطالي رسميًا تمديد عقد لاعبه البلجيكي رادغا نايغولان حتى العام 2021.

وكان عقد نايغولان مع الذئاب مع روما ينتهي صيف العام 2020، ليقطع الفريق الإيطالي الطريق على الأندية الساعية لضم اللاعب.

وارتبط نايغولان (29 عامًا) بالانتقال إلى أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وإنتر ميلان الإيطالي.

ونقل الموقع الرسمي لروما على الإنترنت عن نايغولان قوله “أعتقد أنني أثبت أن هذا هو ما أردته دائمًا، أنا سعيد جدًا لأنني سأكمل مغامرتي مع روما”.

وانضم ناينغولان إلى روما صيف العام 2014 قادمًا من كالياري، مقابل 15 مليون يورو.

وشارك نايغولان مع روما في 161 مباراة سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 18.