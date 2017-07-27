يوفنتوس يكشف موقفه من التخلي عن باولو ديبالا

أكد بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس الإيطالي أن ناديه رفض عروضًا، للتخلي عن مهاجمه الأرجنتيني، باولو ديبالا.

ونقلت شبكة “ESPN” العالمية عن ماروتا قوله: “رفضنا العديد من العروض للتخلي عن ديبالا، أنه سعيد في يوفنتوس، سيبقى معنا طالما أراد ذلك”.

وتشير تقارير إسبانية إلى أن برشلونة يرغب في ضم ديبالا (23 عامًا) لتعويض الرحيل المحتمل للنجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وانتقل ديبالا إلى يوفنتوس صيف العام 2015 قادمًا من باليرمو مقابل 32 مليون يورو.

وسجل ديبالا الموسم الماضي 19 هدفًا وصنع9 في 48 مباراة، ليقود يوفنتوس إلى التتويج بثنائية الدوري والكأس في إيطاليا، والصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة 4/1 أمام ريال مدريد في المباراة النهائية.

وفي رد على إمكانية وصول عرض من برشلونة، قال ديبالا لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”: “إذا وصل العرض فإن يوفنتوس، هو من سيقرر إذا كان يريدني أو لا، ومن ثم فإن القرار يعتمد عليّ بعد ذلك”.

وأضاف: “عندما تسمع عن اهتمام ريال مدريد وبرشلونة، فهذا يعني أنك تقوم بعمل جيد”.