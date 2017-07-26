روما ينتزع الفوز من توتنهام في لقاء ودي متوتر (فيديو)

سجل ماركو تومينيلو هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود روما للفوز 3-2 على توتنهام هوتسبير في لقاء ودي عنيف ومتوتر في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء.

وجاء هدف الانتصار للاعب تومينيلو بعد دقيقة واحدة من تعادل فينسن يانسنت يانسن لتوتنهام بينما قلص قبلها زميله هاري وينكز الفارق في الدقيقة الـ 87، وتقدم روما بهدفين بواسطة دييغو بيروتي وجنكيز أوندر.

وأشهر الحكم إنذارين فقط رغم العديد من التدخلات العنيفة من لاعبي فريقي روما وتوتنهام صاحبي المركز الثاني في الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي على الترتيب خلال منافسات الموسم الماضي.

وكان ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، قريبا أيضا من التعرض للطرد واستكمال اللقاء من المدرجات لكن استمر في الملعب.

وقال إيزيبيو دي فرانشيسكو، مدرب روما، للصحفيين: “قدمنا مباراة جيدة لكننا لا نزال في يوليو.. من المبكر جدا إصدار أي أحكام.. بكل وضوح سيعطي هذا الفوز ثقة لي وللاعبين”.

وتقدم روما بهدف بواسطة بيروتي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 13 وأضاف التركي الشاب أوندر (20 عاما)، القادم هذا الشهر من بشيكتاش في عقد لمدة خمس سنوات، الهدف الثاني قبل عشرين دقيقة من النهاية.

وقال بوكيتينو: “أعتقد أننا نعمل كثيرا لتطوير مستوانا.. يجب أن نقاتل على كل شيء لكني أتحلى بالهدوء وأشعر بالسعادة”.

وأضاف: “الفوز ليس أهم شيء بل يجب أن نكون في حالة جيدة ونحاول التطور بكل طريقة ممكنة”.