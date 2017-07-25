رسميًا.. مهاجم إيراني ينضم لنادي لاتسيو الإيطالي

وقع مهاجم المنتخب الإيراني لكرة القدم، سردار آزمون، اليوم الثلاثاء، عقدًا رسميًا مع نادي لاتسيو الإيطالي بقيمة 18 مليون يورو، ما يجعله اللاعب الإيراني الأغلى في كرة القدم الإيرانية.

وقالت وكالة أنباء “طرفدار” الرياضية الرسمية، إن “مهاجم المنتخب الإيراني سردار آزمون، المحترف في صفوف فريق روبين كازان الروسي، وافق على الانتقال إلى لاتسيو الإيطالي، وقد وقع عقداً رسمياً بقيمة 18 مليون يورو، ما يجعله اللاعب الإيراني الأغلى في التاريخ”.

وأوضحت الوكالة: “العرض الأول الذي تقدم به نادي لاتسيو قبل أشهر للمهاجم سردار آزمون كانت قيمته 15 مليون يورو، فيما طالب نادي روبين كازان الروسي 20 مليون يورو، لكن بعد مفاوضات طويلة توصل الطرفان إلى قيمة العقد النهائية التي بلغت 18 مليون يورو”.

وفي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، رفع نادي روبين كازان الروسي لكرة القدم، شكوى لدى الاتحاد الدولي الفيفا ضد آزمون، الذي حاول الانتقال إلى نادي روستوف الروسي دون موافقة نادي روبين كازان.

وسردار آزمون 22 عامًا، أحد أهم لاعبي المنتخب الإيراني لكرة القدم، ويجيد اللعب في مركز الهجوم أو الجناح ولعب مع أندية إيرانية مختلفة.