أنطونيو كاسانو يرفض اللعب في صفوف فيرونا بعد صفقة مثيرة للجدل

أكد نجم منتخب إيطاليا السابق أنطونيو كاسانو، اليوم الإثنين، أنه لن يسجل عودته للملاعب عبر بوابة نادي فيرونا.

جاء إعلان كاسانو (35 عامًا) لتوضيح آخر المستجدات بشأن صفقة انتقاله لفيرونا التي تمت في العاشر من يوليو الجاري، لكنه بعد 8 أيام فقط أعلن اعتزاله كرة القدم ثم عدل عن قراره بعد ساعات قليلة.

وقال كاسانو: “لا أعتزم ترك كرة القدم، فقط لا أشعر بالرغبة في الاستمرار مع فيرونا، أنا في حالة جسدية جيدة جدًا حيث ظهر ذلك جليًا خلال 15 يومًا من التدريبات، ولكن من الناحية الذهنية لا أشعر بالإلهام للاستمرار في هذا النادي”.

ونُشرت هذه الرسالة عبر صفحة زوجة كاسانو، كارولينا مارسياليس، على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

من جانبه، قال ماوريسيو سيتي، رئيس فيرونا، لوكالة أنباء “أنسا” الإيطالية: “هذا الرجل ليس في حالة ذهنية صحيحة، لكن رغم ذلك هو في حالة جيدة جدًا على المستويين الجسدي والرياضي”.

وأضاف: “من الناحية الاحترافية لا يمكنك أن تتهمه بارتكاب أي خطأ، لكن من الواضح أنه لا يريد أن يعيش في سكون وبذهن صافٍ وسط مجموعة ويرغب في البقاء بالمنزل”.

ويشتهر كاسانو لاعب المنتخب الإيطالي سابقًا بمهاراته في خط الهجوم، لكنه صعب المراس داخل وخارج الملعب.

وبعد أن سجل ظهوره الأول مع باري، تنقل كاسانو بين أندية روما وريال مدريد وسامبدوريا وإنتر ميلان وبارما، وشارك في 39 مباراة مع المنتخب الإيطالي.

ودخل كاسانو في مشادات كثيرة مع زملائه ومدربيه ورؤساء الأندية خلال مسيرته.

وشارك كاسانو في أكثر من 500 مباراة وسجل 139 هدفًا، من بينها 112 هدفًا في الدوري الإيطالي.

وكان آخر ظهور لكاسانو في الملاعب من خلال سامبدوريا في موسم 2015/2016، ولكن سامبدوريا حاول بيعه الصيف الماضي ثم استبعده من الفريق الأول بالنادي بعد رفضه الرحيل.