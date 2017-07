الصربي كولاروف ينتقل رسميًا من مانشستر سيتي لروما

أعلن فريق روما الإيطالي، مساء السبت، رسميًا عن ضم الصربي الدولي ألكسندر كولاروف من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

وانتقل كولاروف، البالغ 31 عامًا، من سيتي إلى روما في صفقة بلغت قيمتها خمسة ملايين يورو.

وقدم كولاروف مسيرة جيدة في سيتي على مدار سبعة أعوام منذ انتقاله للفريق قادمًا من لاتسيو الإيطالي في 2010.

OFFICIAL: Aleksandar Kolarov has completed his £5.25m move from Manchester City to Roma. pic.twitter.com/MTtgpCbLPH

— City Watch (@City_Watch) July 22, 2017