الصربي كولاروف ينتقل رسميًا من مانشستر سيتي لروما

أعلن فريق روما الإيطالي، مساء السبت، رسميًا عن ضم الصربي الدولي ألكسندر كولاروف من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

وانتقل كولاروف، البالغ 31 عامًا، من سيتي إلى روما في صفقة بلغت قيمتها خمسة ملايين يورو.

وقدم كولاروف مسيرة جيدة في سيتي على مدار سبعة أعوام منذ انتقاله للفريق قادمًا من لاتسيو الإيطالي في 2010.

OFFICIAL: Aleksandar Kolarov has completed his £5.25m move from Manchester City to Roma. pic.twitter.com/MTtgpCbLPH — City Watch (@City_Watch) July 22, 2017

ولكن تراجعت نسبة مشاركات اللاعب الصربي مع سيتي في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وسيلحق كولاروف ببعثة روما في بوسطن الأمريكية ضمن معسكر الفريق للموسم الجديد.

وقال كولاروف للموقع الرسمي لروما: “أشعر بسعادة فائقة لوجودي هنا، سأبذل قصارى جهدي من أجل روما”.

وبات كولاروف أحدث الراحلين عن صفوف مانشستر سيتي بعد بابلو زاباليتا وغايل كليتشي وباكاري سانيا.

وتحدث كولاروف للموقع الرسمي لمانشستر سيتي، قائلًا: “عندما جئت في 2010 بصراحة لم أتوقع أن ألعب لكل هذه الفترة، اليوم يوم الرحيل، كل الأمور سارت بشكل سريع في آخر يومين، بالنسبة لي هو يوم حزين”.

وأضاف: “بالنسبة لي كان بمثابة شرف عظيم أن أرتدي هذا القميص”.