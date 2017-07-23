ثنائية مذهلة من نيمار تقود برشلونة للفوز على يوفنتوس (فيديو)

أحرز نيمار هدفين رائعين ليقود برشلونة للفوز 2-1 على يوفنتوس أمام 82 ألف مشجع باستاد “ميت لايف” في كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم، مساء السبت.

وقدم نيمار -الذي تتردد إشاعات بأن باريس سان جيرمان يسعى لضمه- أداء قويا بجانب ليونيل ميسي ليقلب برشلونة الطاولة على الفريق الإيطالي الذي أطاح به من دور الثمانية في دوري أبطال اوروبا الموسم الماضي.

وتبادل المهاجم البرازيلي الكرة بذكاء مع باكو الكاسير قبل أن يضعها في الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس جيانلويجي بوفون ليفتتح التسجيل في الدقيقة الـ 15.

وضاعف نيمار تقدم برشلونة بعد 11 دقيقة أخرى بهدف من طراز عالمي.. وتلقى اللاعب البرازيلي تمريرة من ميسي وتجاوز ثلاثة من مدافعي يوفنتوس داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد في شباك بوفون.

وغادر نيمار وميسي الملعب بعد انتهاء الشوط الأول بينما أجرى يوفنتوس العديد من التغييرات في الشوط الثاني.

وشكل بطل إيطاليا خطورة هجومية أكبر بعد الاستراحة وقلص الفارق في الدقيقة الـ 61 عندما نفذ باولو ديبالا ركلة ركنية قابلها جيورجيو كيليني برأسه في الشباك.

وأبدى ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، إعجابه بنيمار.

وأبلغ أليغري الصحفيين: “قدم مباراة مذهلة.. هو وميسي موهبتان رائعتان ويمكن رؤية ذلك في الملعب”.

وإضافة لتأكيد رغبته في بقاء نيمار في برشلونة، قال المدرب إرنستو فالفيردي إن المباراة أعطت مؤشرا جيدا على سير الأمور في برنامج الإعداد للموسم الجديد.

وتابع: “كانت هناك العديد من الأشياء الجيدة في هذه المباراة.. نية السيطرة على اللعب طيلة المباراة.. حتى رغم وجود منافس قوي أمامنا. هذه الأشياء مفيدة حقا لنا”.

ويلتقي برشلونة بعد ذلك مع مانشستر يونايتد، يوم الأربعاء المقبل، في لاندوفر في ماريلاند، بينما يلعب يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان في ميامي.

قميص برشلونة

من ناحية أخرى، شارك جوزيف ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، ضمن حدث مهم في قلب مدينة نيويورك الأمريكية، حيث توافدت الجماهير بكثافة إلى قلب المدينة لتكون جزءا من اللوحة العملاقة لقميص برشلونة.

وحضر إلى جوار بارتوميو أعضاء بعثة النادي الكتالوني الذين سافروا مع الفريق إلى نيويورك وكذلك تييري هنري وجولينانو بيلتي اللاعبين السابقين بالنادي.

وحضر أيضا أوسكار غراو، المسؤول في شركة راكوتن هيروشي ميكيتاني، الراعي الرئيسي للنادي، بالإضافة إلى جماهير الفريق وأعضاء FCBEscoles والسياح الذين يزورون نيويورك خلال هذه الفترة، والجميع كانوا يرغبون في المشاركة بقوة في هذه الفعالية الكبيرة.

واستعد 3330 مشارك لتشكيل أكبر قميص لبرشلونة في التاريخ، والذي ضم أيضا شعار منظمة UNICEF، التي تربطها مع النادي الكتالوني شراكة منذ سنوات عديدة.

وقبل هذا الحدث، كان على بارتوميو أن يقوم برحلة إلى برشلونة للإشراف على التوقيعات التي على وشك أن تتحقق، ثم التقى عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو الذي أعطياه رئيس برشلونة قميصا للنادي.