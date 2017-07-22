ميلان يقسو على بايرن ميونخ في كأس الأبطال الودية

وجّه ميلان الإيطالي لطمة قوية لبايرن ميونخ الألماني، في استعدادات الفريقين لبداية الموسم الجديد، بتغلب الفريق الإيطالي على بايرن 4/0، اليوم السبت، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما بمدينة شنغن الصينية ضمن فعاليات بطولة كأس الأبطال الدولية.

وفشل بايرن ميونخ في الصمود أمام ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في جنوب الصين ليخسر مباراته الثانية على التوالي في هذه البطولة، حيث سبق له الخسارة بركلات الترجيح أمام آرسنال الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي بعد تعادلهما 1/1 في الوقت الأصلي للمباراة، ضمن منافسات هذه الدورة الودية.

وحسم ميلان المباراة تمامًا في شوطها الأول بـ 3 أهداف سجلها فراتك كيسي في الدقيقة 14 وباتريك كوتروني في الدقيقتين 25 و43.

واختتم هاكان كالهانوغلو التسجيل في الدقيقة 85 بالهدف الرابع لميلان.

ولم تكن الهزيمة القاسية هي الخسارة الوحيدة لبايرن ميونخ في هذه المباراة، حيث تعرض لاعبه الإسباني خوان بيرنات أيضًا للإصابة ولم يستطع استكمال اللقاء.

ولعب الكولومبي جيمس رودريغيز والبرتغالي ريناتو سانشيز في الشوط الثاني، ونجحا في تحسين مستوى أداء بايرن ميونخ الذي سنحت له فرصتان لتقليص النتيجة عن طريق توماس مولر وكورينتين توليسو.

ولكن ميلان هو من نجح في التسجيل أيضًا خلال الشوط الثاني بالهدف المتأخر الذي سجله كالهانوغلو.

وتلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونخ صدمة كبيرة بهذه الهزيمة الثقيلة أمام فريقه السابق، في حين استعاد ميلان اتزانه بعد الهزيمة 3/1 أمام بروسيا دورتموند الألماني في مباراته الأولى بهذه الدورة الودية.

ويسافر بايرن ميونخ إلى سنغافورة استعدادًا للقاء تشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي يومي الثلاثاء والخميس المقبلين على الترتيب في إطار الدورة نفسها.