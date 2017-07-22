برشلونة يحدّد خليفة البرازيلي نيمار

بدأ برشلونة على الفور في إعداد العدة لإيجاد بديل للنجم البرازيلي نيمار الذي بات قريبًا من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن برشلونة حدّد الأرجنتيني باولو ديبالا بديلًا محتملًا لنيمار في حال رحيله بالفعل عن النادي الكتالوني.

ورغم هذه الشائعات إلا أن إرنستون فالفيردي المدير الفني الجديد لبرشلونة أكد أن ما يتردد عن رحيل نيمار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وفي حال ترك نيمار برشلونة بالفعل فإن النادي سيحوّل وجهته نحو الأرجنتيني لاعب وسط يوفنتوس الشاب الموهوب الذي أبدى اهتمامه أكثر من مرة باللعب إلى جوار مواطنه ليونيل ميسي، لذلك لن تبدأ المفاوضات من الصفر في حال قرر النادي التحرك نحو ديبالا بالفعل.

وفي حال رحيل نيمار سيكون انضمام ديبالا إلى برشلونة أسهل وأيسر على النادي واللاعب، وكذلك على ميسي الذي أصبح سببًا مباشرًا في رحيل الدولي البرازيلي.

وقال إرنستو فالفيردي المدير الفني الجديد لبرشلونة خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة يوفنتوس وديًا: “نحن نمر بموجة شائعات ونتفهم ذلك، نيمار معنا في الفريق، وهو لاعب نحبه كثيرًا لما يقدّمه من متعة كروية في الملعب وكذلك في غرفة خلع الملابس، لم أتحدث معه عن مستقبله”.