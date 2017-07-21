دوناروما يكشف عن مثله الأعلى إلى جانب بوفون

كشف الشاب جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان عن مثله الأعلى الذي يحاول التعلم منه، إلى جانب مواطنه المخضرم جيانلويجي بوفون قائد المنتخب الإيطالي ويوفنتوس.

واختار دوناروما البالغ عمره 18 عامًا الألماني مانويل نوير قائد بايرن ميونخ مثلًا أعلى يسعى “لتقليده والتعلم منه واكتساب خبرة مثله”.

وكان دوناروما أعلن في أكثر من مناسبة أن بوفون هو مثله الأعلى لكنه أضاف إليه الحارس الألماني المتألق مع باير ميونخ.

وقال دوناروما لكريستيان أباتي في مقابلة مع تلفزيون ميلان “مثلي الأعلى دائمًا كان جيجي بوفون وكنت أعشقه حينما كنت طفلًا”.

وأضاف: “الآن في المنتخب الوطني، لدي دائمًا جيجي، الذي كان يساعدني كثيرًا، ولكن هناك أيضا نوير، الذي هو أنموذج أحاول تقليده والتعلم منه”.

وعن زيارته للصين ورأيه في شعبها قال دوناروما “زرت الصين قبل عامين وكانت تجربة لطيفة. الجماهير ودودة للغاية وحظينا باستقبال جيد للغاية”.

وعن التعاقدات الجديدة والكثيرة التي أبرمها ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قال الحارس الشاب “انضم العديد من اللاعبين الجدد وسنساعدهم كثيرًا حتى يشعروا أنهم في بيتهم وليسوا غرباء على النادي والفريق”.

وأنفق ميلان الكثير من الأموال على صفقات اللاعبين منذ بيعه في أبريل الماضي إلى مجموعة اقتصادية صينية مقابل 740 مليون يورو.

وتعاقد النادي ليوناردو بونوتشي من يوفنتوس والمهاجم البرتغالي أندريه سيلفا ولاعب الوسط التركي والمتخصص في تسديد الركلات الحرة هاكان شالهان أوغلو والظهير الأيسر السويسري ريكاردو رودريغيز ولاعب الوسط الأرجنتيني لوكاس بيليا.

وتعاقد النادي الإيطالي -أيضًا- مع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي (20 عامًا)، أحد أبرز المواهب الشابة الصاعدة، على سبيل الإعارة من أتلانتا.

وبلغ مجموع إنفاق النادي على صفقاته الجديدة 189.5 مليون يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص مقارنة بحصيلة بلغت 22 مليون يورو من بيع اللاعبين.