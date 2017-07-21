غوارديولا يعلن الوجهة المقبلة لكولاروف

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن مدافع فريقه الصربي الدولي الكسندر كولاروف أصبح قريبًا من الانتقال إلى روما الإيطالي.

ولعب كولاروف (31 عامًا) مع لاتسيو الإيطالي المنتمي للعاصمة روما ما بين 2007 و2010 قبل الانتقال إلى سيتي الذي أمضى معه سبعة أعوام فاز خلالها بلقب الدوري الممتاز مرتين وبكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويرى الأسباني غوارديولا أن عودة كولاروف إلى العاصمة الإيطالية هي قرار مناسب لكل الأطراف.

وقال غوارديولا بعد هزيمة فريقه 2-صفر وديًا في الولايات المتحدة أمام جاره ومنافسه المحلي مانشستر يونايتد الليلة الماضية: “كولاروف ساعدني كثيرًا في الموسم الماضي في الكثير من المجالات.”

وأضاف غوارديولا: “لكنه حصل على فرصة كبيرة للعودة إلى روما، حيث سبق له اللعب وتحدث معي وطلب الرحيل.. وأنا لا أحب العمل مع لاعبين لا يرغبون في البقاء، لهذا أنا أعتبره قرارًا مناسبًا لجميع الأطراف”.

ومضى غوارديولا قائلًا: “أتمنى له كل التوفيق والنجاح لأنه شخص مهذب بالفعل، وكانت علاقتنا ممتازة ويسعدني أنني كنت مدربه، وأتمنى له ولأسرته كل التوفيق”.