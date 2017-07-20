غونزالو هيغواين يخسر دعوى قضائية ضد نابولي

خسر المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين دعوى قضائية ضد فريقه السابق نابولي تتعلق بحقوق الصورة.

ورحل هيغواين عن نابولي الصيف الماضي وانتقل إلى صفوف يوفنتوس في صفقة قياسية بلغت 90 مليون يورو.

وتوترت العلاقة بين هيغواين وأوريليو دي لاورنتيس رئيس نابولي ورفع اللاعب الأرجنتيني دعوى قضائية ضد ناديه السابق للمطالبة بمستحقات قيمتها 600 ألف يورو تتعلق بحقوق الصورة.

ولكن وفقًا لصحيفة “لا غازيتا ديللو سبورت” اليوم الخميس فإن هيغواين خسر الدعوى القضائية بسبب عدم تقديم محاميه المستندات المطلوبة في الوقت المحدد.