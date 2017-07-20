رسميًا.. يوفنتوس يضم دي تشيليو من ميلان

المصدر: د ب أ

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الستة الأخيرة اليوم الخميس رسميًا عن تعاقده مع المدافع ماتيا دي تشيليو من صفوف ميلان لمدة 5 أعوام.

وأوضح يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي “من خلال ضم المدافع الدولي البالغ من العمر 24 عامًا فإن يوفنتوس يضم لاعبا متعدد المواهب، وصاحب خبرات دولية للفريق الذي يقوده المدرب ماسيميليانو آليغري”.

وتدرج دي تشيليو في قطاعات الناشئين في ميلان وصعد للفريق الأول وهو في الـ 18.

وشارك دي تشيليو في نحو 60 مباراة مع ميلان على مستوى كل المسابقات في الموسمين الماضيين.

وانضم دي تشيليو إلى المنتخب الإيطالي في 2013 وشارك معه في كأس القارات ثم في مونديال 2014 وأيضًا في يورو 2016.

وكلفت الصفقة خزينة يوفنتوس 12 مليون يورو بجانب 500 ألف يورو حوافز إضافية.