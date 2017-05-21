احتفال مجنون من خوان كوادرادو بلقب الدوري الإيطالي (فيديو)

احتفل الجناح الكولومبي الدولي خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس بطريقة مجنونة ومثيرة مع مدربه ماسيمليانو أليغري بعد تتويج اليوفي بلقب الدوري الإيطالي للمرة السادسة على التوالي.

وعقب انطلاق احتفالات “السيدة العجوز” باللقب ركض لاعب تشيلسي السابق نحو مدربه وقفز على ظهره ثم أخرج عبوة تطلق رغاوي من الصابون الأبيض وأفرغها بالكامل فوق رأس مدربه.

ورغم غرابة الموقف وهيئة أليغري عقب هذا الاحتفال إلا أنه لم يحاول تنظيف شعره وتسلم ميداليته وعلى رأسه هذا الصابون الأبيض وسط ابتساماته وفرحته الظاهرة على وجهه بالتتويج باللقب الثاني مع الفريق هذا الموسم بعد الكأس المحلية.

وأصبح يوفنتوس أول فريق يحرز لقب الدوري في إيطاليا 6 مرات متتالية بعد فوزه بثلاثية نظيفة على كروتوني ليحسم اللقب قبل جولة واحدة على النهاية.

وسيلعب يوفنتوس، أنجح الأندية الإيطالية على المستوى المحلي بفوزه بالدوري 33 مرة، ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في الثالث من يونيو على أمل تحقيق الثلاثية.