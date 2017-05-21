أوروغواي تلدغ إيطاليا في مونديال الشباب

حقق منتخب أوروغواي فوزًا مفاجئًا على نظيره الإيطالي 1/0 اليوم الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا في كوريا الجنوبية.

وبدأت المباراة وسط سيطرة من جانب منتخب أوروغواي وكاد الفريق أن يتقدم بهدف مبكر عن طريق دييغو دي لا كروز الذي نفذ ضربة حرة من مسافة قريبة لكنها مرت مباشرة بجوار القائم، ورد منتخب إيطاليا بضربة رأس قوية من أندريا فافيلي لكن الكرة ضلّت طريقها للشباك.

وواصل منتخب أوروغواي بحثه عن الهدف الأول وهو ما كاد أن يتحقق بواسطة نيكولاس شياباكاسي، ولكن حارس إيطاليا وقف له بالمرصاد.

وحصل منتخب أوروغواي على ضربة جزاء نفذها دي لا كروز لكن الحارس الإيطالي المتألق زاكانيو تصدى لها.

وواصل منتخب أوروغواي سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الثاني لكن دي لا كروز أهدر عدة فرص محققة للفريق ثم أضاع شياباكاسي فرصة ذهبية للتسجيل.

وكان منتخب إيطاليا قريبًا من التسجيل على عكس سير اللعب عبر تسديدة قوية لرونالدو ماندراغورا لكن الكرة مرت مباشرة من فوق العارضة.

وسجل رودريغو آمارال هدف الفوز لمنتخب أوروغواي في الدقيقة 76 من ضربة حرة نفذها بشكل رائع.

ويتصدر منتخب اليابان المجموعة الرابعة بـ 3 نقاط بعد فوزه على جنوب أفريقيا 2/1 متفوقًا بفارق الأهداف فقط على أوروغواي.