أليغري وساري على رادار إنتر ميلان بدلًا من كونتي

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن إنتر ميلان يسعى للتعاقد مع ماسيمليانو أليغري أو ماوريتسيو ساري لقيادة الفريق الموسم المقبل خلفا لستيفانو بيولي، المدير الفني الذي أقيل قبل أسابيع.

وبات بيولي ثاني مدرب يقيله إنتر ميلان منذ بداية الموسم الحالي ومنح ستيفانو فيشي الفرصة لإدارة الفريق خلال أخر ثلاث مباريات بالدوري.

ومن المعروف أن أنطونيو كونتي، المدير الفني الحالي لتشيلسي، بطل الدوري الإنجليزي، هو الخيار الأول لمجموعة سونينغ الصينية المالكة للنادي، وكذلك دييغو سيميوني حال رحيله عن أتلتيكو مدريد وأيضا لوتشيانو سباليتي، مدرب روما.

ومع ذلك طرحت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، بعض الأسماء الجديدة لتولي المسؤولية الموسم المقبل منها أليغري، مدرب يوفنتوس، وساري، مدرب نابولي.

وقال بييرو أوسيليو، مدير إنتر، إن “الفريق بحاجة إلى أفضل مدرب في العالم، ولكن هؤلاء يتولون بالفعل تدريب تشيلسي وتوتنهام وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس”.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن تصريحات مدير إنتر تعني أن أليغري بات على رادار النادي رغم أنه على بُعد مباراة واحدة من قيادة اليوفي للقب كما أنه مدرب سابق لميلان الغريم التقليدي لإنتر.

ويظل خيار أليغري لتدريب إنتر صعب التحقق على أرض الواقع نظرا لأنه حال رحيله عن فريق “السيدة العجوز” سيفضل الانتقال إلى آرسنال أو برشلونة أو باريس سان جيرمان وليس إنتر.

أما بالنسبة لساري، فقد قال الرئيس السابق للنادي ماسيمو موراتي هذا الأسبوع إنه معجب بمدرب نابولي ويتمنى أن يقود النيراتزوري الموسم المقبل.