مهاجم لاتسيو يرسم وشمًا عائليًا على صدره (صور)

ظهر تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الإيطالي في صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهو عاري الصدر ليكشف عن وشم جديد يضم أفراد عائلته.

ونشرت زوجة اللاعب الصورة على حسابها في موقع “انستغرام” مع تعليق “حينما تبدأ الحياة. الحب لا ينتهي أبدًا”.

وخسر لاتسيو الأسبوع الماضي لقب كأس إيطاليا بالهزيمة 2/0 أمام يوفنتوس في المباراة النهائية بتوقيع داني ألفيس وليوناردو بونوتشي.

وعقب خيبة الأمل بخسارة الكأس يستعد إيموبيلي مع فريقه لمواجهة إنتر ميلان يوم الأحد من أجل تقليص الفجوة مع نابولي صاحب المركز الثالث.

وتألق إيموبيلي في الأسابيع الأخيرة من الدوري الإيطالي وسجل ثنائية في الفوز الكبير 7/3 على سامبدوريا في وقت سابق من هذا الشهر.