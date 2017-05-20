روما يقسو على كييفو ويؤجل فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي

أرجأ فريق روما تتويج يوفنتوس بلقبه السادس على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه العريض على مضيفه كييفو 5/3 اليوم السبت في المرحلة الـ 37 قبل الأخيرة من المسابقة.

وبإمكان يوفنتوس أن يحسم اللقب غدًا الأحد عبر الفوز على ضيفه كروتوني، ولكن على الأقل لم يفعل الفريق ذلك من خلال هدية مجانية من روما وسيكون عليه أن يقتنص الكأس بأيدي لاعبيه.

وتقمص الثنائي، المهاجم المصري الدولي محمد صلاح والمهاجم الإيطالي الدولي ستيفان شعراوي دور البطولة وسجلا 4 أهداف لفريق العاصمة.

وحافظ روما على آماله الضئيلة في التتويج باللقب، ولكن في سبيل تحقيق ذلك عليه أولًا أن يفوز على جنوة في الجولة الأخيرة وأن يخسر يوفنتوس أمام كروتوني وبولونيا، أو أن يخسر في واحدة ويتعادل في الأخرى.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 85 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام روما.

وظل كييفو في المركز الرابع عشر برصيد 43 نقطة.

وحقق روما فوزه الثالث على التوالي بعد أن تغلب على ميلان 4/1 ويوفنتوس 3/1 في الجولتين الماضيتين.

ونجح روما في تحويل تأخره 1/0 ثم 1 /2 أمام كييفو إلى الفوز بخماسية.

البداية كانت عن طريق الأرجنتيني لوكاس كاسترو الذي تقدم بهدف لكييفو في الدقيقة 15 ولكن الشعراوي تعادل لروما في الدقيقة 28.

وأعاد روبرتو إنغليسي فريق كييفو إلى المقدمة في الدقيقة 37 ولكن فرحة الفريق لم تدم طويلًا، إذ نجح صلاح في إدراك التعادل لروما بعد 5 دقائق فقط.

وقلب روما الطاولة على أصحاب الأرض تمامًا في الشوط الثاني حيث سجّل الشعراوي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 58 ثم سجل صلاح الهدف الثاني له والرابع للفريق الضيف في الدقيقة 77.

وقبل 7 دقائق من النهاية سجل المهاجم البوسني الدولي إدين دجيكو الهدف الخامس لروما لينفرد بصدارة قائمة الهدافين برصيد 28 هدفًا.

وقبل 4 دقائق من النهاية سجل روبرتو إنغليسي الهدف الثاني له والثالث لكييفو.