تقارير.. توتي لن يعتزل.. ومارشيللو ليبي ينتقد إدارة روما

أثار فرانشيسكو توتي، أسطورة نادي روما، حيرة محبيه بعدما ترددت أنباء، أمس الثلاثاء، عن اعتزامه الاستمرار في الملاعب نافيWا ما تردد عن اعتزاله.

وقالت شبكة “سكواكا” العالمية إن توتي، طلب من إدارة نادي روما الانتظار كي يقرر إذا ما كان سيعتزل كرة القدم أو يستمر في اللعب.

وكان المدير الرياضي الجديد لنادي روما، الإسباني مونتشي، قد قال: “إمكانيات فرانشيسكو توتي في المستقبل كبيرة جدًا، ونأمل في استخدامها، لأنه أكثر من يعرف روما حق المعرفة، سيكون شيئًا كبيرًا في وقت قصير”.

وأضاف: “سننتظره لاتخاذ القرار الخاص به، لقد طلب منا التركيز على المباريات الأخيرة للفريق، وذكر لنا كيف أن روما هي أهم من أي شخص آخر”.

في نفس الوقت تداولت الصحافة الإيطالية تصريحات لمارشيللو ليبي، المدير الفني للمنتخب الصيني، والذي قال: “لقد تحدثت مع توتي، ولم يخبرني مطلقًا أنه سيعتزل كرة القدم، الجميع يتحدث عن اعتزاله ولكنه لم يقل ذلك أبدًا”.

وأضاف المدرب الإيطالي منتقدًا إدارة نادي روما: “عندما يتعلق الأمر بأسطورة ورمز لمدينة بأكملها فلا يمكن أن يقول البعض إنه سيعتزل دون أن يقول هو ذلك بنفسه”.

ويبلغ فرانسيكسو توتي حاليًا من العمر 40 عامًا، وقد قضى كل مشواره الاحترافي في نادي روما، أي منذ سنة 1993، بعدما التحق بفريق الشباب لنفس النادي في عام 1989، قادمًا من نادي لوديجياني، قد شارك في 783 مباراة ة مع روما، سجل خلالها 307 أهداف، من بينها ثلاثة أهداف في الموسم الجاري.

ويحتل روما المركز الثاني في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفارق 4 نقاط عن متصدر الترتيب نادي يوفنتوس، وذلك قبل جولتين فقط عن اختتام المسابقة.