هل يلحق رافينيا بداني ألفيس في يوفنتوس؟

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

لا يريد يوفنتوس أن يصبح تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم نهاية المطاف، بعدما وصل إلى الدور ذاته قبل عامين وخسر في النهائي أمام برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويخطط فريق السيدة العجوز إلى ما هو أبعد من لقب الدوري الإيطالي الذي بات قريبًا من التتويج به للمرة السادسة على التوالي، حيث يسعى إلى التعاقد مع لاعبين يدعمون الفريق ومن بينهم البرازيلي رافينيا، لاعب وسط برشلونة.

ورغم مشاركته في 33 مباراة هذا الموسم مع برشلونة، إلا أن لاعب الوسط الدولي يسعى إلى البحث عن تحدٍ جديدٍ مثل شقيقه تياغو ألكانتارا، الذي انتقل قبل سنوات إلى بايرن ميونخ وحصل على الجنسية الإسبانية عكس شقيقه الذي تمسّك ببلده الأصلي البرازيل.

ووفقًا لصحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أبدى يوفنتوس استعداده لدفع 25 مليون يورو للحصول على خدمات خريج أكاديمية بلوغرانا، وهو نفس المبلغ الذي دفعه النادي البافاري لشقيقه.

وبناء على الأزمة المالية التي أخّرت حتى الآن تجديد عقد النجم الأول لبرشلونة ليونيل ميسي يتحتم على النادي الكتالوني الاستغاء عن بعض لاعبيه لأسباب رياضية وأخرى اقتصادية، كما ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية قبل أيام.

وبات من المؤكد رحيل أردا توران وجيريمي ماثيو، حيث لم يثبت أي منهما جدارته للدفاع عن ألوان النادي الكتالوني، بينما هناك سبعة لاعبين بقاؤهم في “كامب نو” محل شك.

ومن السبعة المشكوك ببقائهم الموسم المقبل أندريه غوميس وباكو ألكاسير ورافينيا وجميعهم سيرحل في حال تلقي أي منهم عرضًا مناسبًا في ظل احتياج النادي للأموال للتعاقدات الجديدة ، لذلك من المرجح موافقة برشلونة على عرض اليوفي للحصول على خدمات الدولي البرازيلي لينضم لمواطنه داني ألفيس، لاعب برشلونة السابق.