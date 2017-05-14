روما يطيح بيوفنتوس ويؤجّل تتويجه بلقب الدوري الإيطالي

المصدر: روما - إرم نيوز

قلب روما تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه يوفنتوس إلى فوز ثمين ومستحق 3/1 في قمة المرحلة الـ 36 لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

واستعاد روما المركز الثاني المؤهل إلى مرحلة المجموعات مباشرة ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 81 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام نابولي، صاحب المركز الثالث، المؤهل للدور التمهيدي لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

في المقابل، تجمد رصيد يوفنتوس، الذي تكبد خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم عند 85 نقطة في الصدارة.

وكان يوفنتوس بحاجة للحصول على نقطة التعادل اليوم من أجل التتويج بلقب المسابقة للمرة الـ 33 في تاريخه والسادسة على التوالي، ليتأجل فوزه بالبطولة، حيث بات يتعيّن عليه الحصول على 3 نقاط في مباراتيه المتبقيتين بالبطولة، وربما يحسم اللقب رسميًا حال فوزه على ضيفه كروتوني في المرحلة المقبلة.