جماهير إنتر ميلان تسخر من لاعبي فريقها بطريقة مبتكرة (صور)

المصدر: روما - إرم نيوز

تركت جماهير إنتر ميلان ملعب سان سيرو خلال الشوط الأول من مواجهة فريقها أمام ساسولو بداعي الذهاب لتناول الغداء ليخسر فريقهم 2/1 أمام ضيفه ساسولو وهي الهزيمة الرابعة على التوالي له في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وفشل قرار إقالة المدرب ستيفانو بيولي في تحفيز الفريق الذي فشل في تحقيق الانتصار في آخر 8 مباريات بالدوري وحصد نقطتين فقط خلال هذه المباريات.

وسجل بيترو إيميلو هدفي ساسولو بينما تراجع إنتر ميلان إلى المركز الثامن في ترتيب المسابقة مبتعدًا بمركزين و4 نقاط عن أخر المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي قبل جولتين من النهاية.

وأُقيل بيولي من منصبه يوم الثلاثاء الماضي وتولى ستيفانو فيتشي مدرب فريق الشباب المسؤولية بشكل مؤقت ليصبح ثالث مدرب يتولى تدريب الفريق هذا الموسم.

وعُيِّن بيولي في نوفمبر الماضي خلفًا للهولندي فرانك دي بور الذي أُقيل بعد 85 يومًا.

واستقبلت جماهير إنتر ميلان الفريق بلافتات حملت واحدة منها عبارة “موسم 2016/2017. يجب أن نتسامح وننسى ما حدث خلاله”.

وبعد نحو 25 دقيقة حينما كان التعادل السلبي مسيطرًا على المباراة خرج عدد كبير من الجماهير وتركوا لافتة أخرى كتب عليها “أنتم لا تستحقون مساندتنا. حضرنا لنلقي التحية عليكم وسنذهب الآن لتناول الغداء”.

وأهدى إنتر ميلان هدف التقدم لساسولو في الدقيقة 36 عندما فقد المدافع جيسون موريلو الكرة وسدد إيميلو من حافة منطقة الجزاء.

وبات الأمر أكثر صعوبة لإنتر ميلان عندما ضاعف إيميلو النتيجة بتسديدة من مدى قريب بعد بداية الشوط الثاني بـ 5 دقائق.

وقلص إيدر النتيجة بتسديدة قبل النهاية بـ 20 دقيقة غيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

وعاد إنتر ميلان للمباراة لفترة قصيرة لكنه لم يستمر في المحاولة ليحسم ساسولو نتيجة اللقاء.