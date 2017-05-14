ساسولو يزيد أوجاع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

المصدر: روما - إرم نيوز

سقط فريق إنتر ميلان على أرضه ووسط جماهيره أمام ساسولو 1 /2، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين ساسولو بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه بييترو ايميلو الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 36 و50.

وتكفل المهاجم الدولي إيدير مارتينز بتسجيل الهدف الوحيد لإنتر ميلان في الدقيقة 70.

الفوز رفع رصيد ساسولو إلى 43 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني عشر فيما بقي إنتر ميلان في المركز الثامن بعد أن تجمد رصيده عند 56 نقطة.

وتعرض إنتر ميلان للهزيمة الرابعة على التوالي والسادسة في آخر سبع مباريات.