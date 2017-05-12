رسميًا.. يوفنتوس يشتري بطاقة مهدي بنعطية حتى 2020

المصدر: روما - إرم نيوز

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع المدافع المغربي مهدي بنعطية بشكل نهائي حتى عام 2020.

وأعلن النادي، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، تفعيل خيار الشراء النهائي الموجود في عقد اللاعب.

وكان يوفنتوس قد تعاقد مع بنعطية، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني، مع وجود بندٍ في العقد ينص على إمكانية قيام يوفنتوس بضم اللاعب نهائيًا.

ووقّع بنعطية (30 عامًا) على عقود انتقاله للنادي الإيطالي لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل، ولم يعلن النادي عن أية تفاصيل متعلقة بالصفقة.