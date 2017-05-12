تعرّف على حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: زوريخ ـ إرم نيوز

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة تكليف الحكم الألماني فيليز بريش بإدارة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا المقررة بين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الأسباني حامل اللقب.

وستكون المباراة النهائية المقررة في كارديف في الثالث من حزيران/يونيو المقبل ، ثاني نهائي أوروبي كبير يديره بريش /41 عامًا/ ، حيث أدار نهائي الدوري الأوروبي للعام 2014 بين إشبيلية الإسباني وبنفيكا البرتغالي والذي أقيم في تورينو.

وأدار بريش خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، من بينها مباراة بورتو البرتغالي ويوفنتوس في ذهاب دور الستة عشر.

كذلك أدار بريش مباراة أندرلخت البلجيكي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي، وكان ضمن حكام كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) حيث أدار مباراتين في دور المجموعات ومباراة أخرى في دور الثمانية.

أما نهائي بطولة الدوري الأوروبي المقرر بين مانشستر يونايتد وأياكس الهولندي في ستوكهولم في 24 أيار/مايو ، فيديره الحكم السلوفيني دامير سكومينا /40 عامًا/.

وأعلن اليويفا أيضًا اختيار الألمانية بيبيانا شتاينهاوز لإدارة نهائي دوري الأبطال للسيدات، المقرر بين ليون وباريس سان جيرمان الفرنسيين في كارديف في أول حزيران/يونيو المقبل.