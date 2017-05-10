ما هو سلاح يوفنتوس السري؟

المصدر: روما ـ إرم نيوز

يبدو ماريكو مانزوكيتش مهاجما تقليديا، يمكنه اللعب أيضا على الجانب الأيسر، لكنه أصبح مؤخرا واحدا من أهم مدافعي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي.

وفي بداية الموسم كان من المتوقع أن يجلس الكرواتي مانزوكيتش، متعدد المواهب، على مقاعد البدلاء بعدما دفع يوفنتوس 90 مليون يورو ليجعل غونزالو هيغواين ثالث أغلى مهاجم في العالم.

وبدلا من ذلك أوجد المدرب ماسيميليانو أليغري دورا جديدا له في الجانب الأيسر وأصبح أحد أهم لاعبي يوفنتوس الساعي للفوز بثلاثية الدوري وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.

وافتتح الجندي المجهول التسجيل في فوز يوفنتوس 2-1 على موناكو لينتصر 4-1 في النتيجة الإجمالية بالدور قبل النهائي في دوري الأبطال أمس الثلاثاء. لكن الأهداف ليست الجزء الأهم في أدائه.

وأصبح مانزوكيتش، طويل القامة والذي يمتلك قدرات فنية جيدة، مهاجما وجناحا أيسر وظهيرا وكل هذا في نفس الوقت.

واللاعب البالغ عمره 30 عاما قادر على تهدئة اللعب أو قيادة هجمات بمحاذاة الخط الجانبي ويبذل جهدا غير عادي دون كرة إذ يضغط على المنافسين عندما يحاولون التقدم من الدفاع للهجوم ويعود للخلف ليقوم بتدخلات من أجل الاستحواذ على الكرة في نصف ملعبه.

وهو أحد أسباب السجل الدفاعي الجيد ليوفنتوس.

وأمس الثلاثاء تفوق مانزوكيتش في عشر لعبات مشتركة في الهواء وقطع خمس تمريرات وأطلق خمس تسديدات وصنع فرصتين.

وقال فيلكس ماجات مدربه السابق في فولسفبورغ “يتمتع بلياقة جيدة لدرجة أنني أعتقد أن بوسعه خوض مباراتين متتاليتين دون التوقف ولو لدقيقة واحدة”.

وكان أليغري منبهرا هو الآخر بأداء مانزوكيتش.

وقال “ماريو يمتلك قوة بدنية كبيرة تميزه عن الآخرين يبذل قدرا مذهلا من الجهد في الركض.. وهو رائع من الناحية الخططية ويمتلك فنيات جيدة حقا إنه مهاجم ثالث مهم”.

وتنقل مانزوكيتش كثيرا إذ أمضى ثلاثة مواسم في إن.كيه زغرب وأربعة في دينامو زغرب ومثلها في فولفسبورغ الألماني وموسمين في بايرن ميونخ وواحدا في أتلتيكو مدريد قبل أن ينضم إلى يوفنتوس في موسم 2015-2016.

وقال أليغري “سجله يتحدث عن نفسه وأثبت قدراته في أوروبا مع بايرن وأتلتيكو والآن مع يوفنتوس. إنه لاعب عالمي”.

ورغم أن أسلوبه في اللعب يجعله يلتحم كثيرا مع منافسيه فإنه حصل على بطاقة حمراء واحدة على مستوى الأندية عندما كان لاعبا في دينامو زغرب.

وبطريقته المعتادة احتفل مانزوكيتش بهدفه أمس الثلاثاء بالتوجه للمدرج الجنوبي حيث احتضنته الجماهير.

وقال مؤخرا “أحاول أن ألعب مع يوفنتوس بنفس الحماس الذي تظهره الجماهير للنادي.. هذا يجعل مثل هذه اللحظات استثنائية للغاية بالنسبة لي”.

وسجل المهاجم الكرواتي 22 هدفا فقط في كل المسابقات منذ انضمامه إلى يوفنتوس في بداية الموسم الماضي. لكن كما تدرك جماهير يوفنتوس جيدا فإن فريقها فاز بكل مباراة هز فيها الشباك.