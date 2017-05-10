هل ودّع بوفون جماهير يوفنتوس؟ (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

يتعامل جمهور يوفنتوس المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في ثلاث سنوات مع قائده جانلويغي بوفون كأسطورة وهو بحق يستحق ذلك.

ولهذا الأمر عقب فوز الفريق الإيطالي مجددا على موناكو في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ذهب بوفون للاحتفال مع الجماهير خلف مرماه بعدما خرج كل زملائه من الملعب في إشارة إلى إمكانية اعتزاله في حال الفوز بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.

وأثبت بوفون، الذي استقبل ثلاثة أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم آخرها في مباراة الثلاثاء من الصاعد كليان مبابي، مرة أخرى أنه هذا الحارس الكبير.

وقرر الدولي البالغ عمره 39 عاما الاحتفال مع الجماهير بهذا الإنجاز ، حيث أخذ يصفق ويلوّح للجماهير خلف مرماه

وحصد بوفون، الذي يُعد على نطاق واسع أفضل حارس مرمى في جيله، العديد من الألقاب خلال مسيرته الباهرة ففاز بالدوري الإيطالي ست مرات مع يوفنتوس إضافة لكأس العالم مع منتخب إيطاليا في 2006.

لكنه لم يفز من قبل بدوري الأبطال وخسر مرتين مع يوفنتوس في النهائي في 2003 و2015 وسيسعى للتتويج باللقب عندما يلتقي في كارديف مطلع الشهر المقبل الفائز من ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد اللذين سيخوضان إياب قبل النهائي في ملعب فيسنتي كالديرون في وقت لاحق اليوم.

وقال بوفون عقب المباراة “ظن الجميع أن النهائي الذي شاركنا فيه منذ عامين هو النهائي الأخير بالنسبة لي – ظننت ذلك أيضاً ولكني لم أفقد الأمل قط لأنه يجب أن تستمر في الإيمان بأحلامك وبما تفعله حتى آخر يوم لك. سعيد لأني سأشارك فيه وأنا في مستوى جيد، ولكن بالطبع لم أكن لأحصل على فرصة أخرى لو لم أكن ألعب لفريق عظيم أو دون مساعدة زملائي بالفريق”.

وأضاف قائد منتخب إيطاليا “نحن ذاهبون إلى كارديف الآن ولكن لا نستطيع أن نقول أننا حققنا هدفنا بعد، لأن الوصول إلى النهائي لم يعد كافياً”.