حلم الثلاثية.. يوفنتوس يستعد لكتابة التاريخ بعد بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا

مع الأداء الصلد والمقنع في مختلف أدوار البطولة هذا الموسم، برهن يوفنتوس الإيطالي أن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الثالث من حزيران/يونيو المقبل قد تصبح علامة مميزة في تاريخ النادي العريق.

ومع فوز يوفنتوس على موناكو الفرنسي 2 / 1، مساء أمس الثلاثاء، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة وتأهله إلى المباراة النهائية، أصبح يوفنتوس على بعد خطوة واحدة من استعادة للقب الغائب عنه منذ عقدين كاملين.

وأطاح يوفنتوس في طريقه للنهائي بفرق قوية كان في مقدمتها برشلونة الإسباني بالفوز عليه 3 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الثمانية للبطولة ثم أسقط موناكو بالفوز عليه 4 / 1 في مجموع المباراتين بالمربع الذهبي.

وشق يوفنتوس طريقه إلى المباراة النهائية للمرة الثانية في آخر ثلاثة مواسم.. ولكن الفريق لا يجد الوقت الكافي للاحتفال بهذا الإنجاز حيث يستعد لقمة حاسمة على لقب الدوري الإيطالي.

ويلتقي يوفنتوس، يوم الأحد المقبل، مع فريق روما، صاحب المركز الثاني، في جدول الدوري الإيطالي.

ويحتاج يوفنتوس إلى التعادل فقط في هذه المباراة ليحسم لقب الدوري المحلي في أولى الخطوات النهائية على طريق تحقيق حلم الثلاثية التاريخية (دوري وكأس إيطاليا ودوري الأبطال الأوروبي) نظرا لتأهل الفريق أيضا إلى نهائي كأس إيطاليا.

وأكدت المواجهة مع كل من برشلونة وموناكو في دوري الأبطال مدى قوة الأداء والمستوى الذي يقدمه يوفنتوس هذا الموسم خلال مشاركته في البطولة الأوروبية.

وقال ماسيميليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس: “وصلنا الآن لمرحلة الحسم في الموسم الجديد، ونحتاج لمنح الأمور بعض الجدية لأننا لم نفز بأي شيء بعد، علينا أن نفكر، على الترتيب، بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري الأبطال”.

ويستطيع يوفنتوس حسم الألقاب الثلاثة سويا للمرة الأولى في تاريخه حيث يمكنه التتويج، يوم الأحد المقبل، بلقب الدوري للموسم السادس على التوالي (رقم قياسي) إذا أحرز نقطة التعادل على الأقل في مباراته أمام مضيفه روما، الذي يحتل المركز الثاني، بفارق سبع نقاط عن المتصدر يوفنتوس.

وحالة الهزيمة أمام روما، ستكون الفرصة سانحة أيضا بقوة أمام يوفنتوس لحسم اللقب في أي من المباريات الثلاث التالية له في الدوري.

وبعد ثلاثة أيام من لقاء الدوري مع روما، سينتقل فريق السيدة العجوز مجددا إلى الاستاد الأولمبي في العاصمة روما للقاء لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا.

