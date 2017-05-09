محمد صلاح على رادار ليفربول الإنجليزي

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يسعى يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، للتفاوض مع المصري محمد صلاح، حال فشله في التعاقد مع جناح باير ليفركوزن جوليان برانت، البالغ عمره 20 عامًا.

ويخشى برانت الانضمام لليفربول دون أن يضمن مكانًا في التشكيلة الأساسية للنادي الإنجليزي، في ظل وجود روبرتو فيرمينو وساديو ماني وفيليب كوتينيو.

وفي حديثه لشبكة “فوكوس” الألمانية، قال الجناح الشاب: “ليس من المضمون المشاركة أساسيًا في حال الانضمام لليفربول.. أعتقد من المهم المشاركة بانتظام الموسم المقبل”.

ووضع كلوب الجناح المصري الدولي كبديل متوقع في حال فشل صفقة برانت، خاصة وأن نجم روما سبق له اللعب في تشيلسي ويدرك جيدًا أجواء البريميرليغ.

وسعى ليفربول للتعاقد مع صلاح في يناير/كانون الثاني 2014 قبل أن يختار اللاعب الانضمام لتشيلسي مقابل 11 مليون جنيه إسترليني.

وشارك صلاح في 13 مباراة فقط في الدوري الممتاز مع البلوز، قبل أن تتم إعارته لفيورونتينا ومنه إلى روما، وقد سجل 13 هدفًا وصنع عشرة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وسيحتاج ليفربول لدفع نحو 20 مليون إسترليني لإغراء روما بالاستغناء عن أحد أبرز لاعبيه، خاصة وأن أتلتيكو مدريد يسعى أيضًا لضم الدولي المصري.