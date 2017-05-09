مباراة يوفنتوس وموناكو.. 4 عوامل تقود السيدة العجوز لنهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: يوسف هجرس– إرم نيوز

يخوض فريق يوفنتوس الإيطالي مهمة تبدو سهلة أمام ضيفه موناكو الفرنسي في جولة الإياب بدور الأربعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق يوفنتوس الفوز في لقاء الذهاب بثنائية دون رد على حساب الفريق الفرنسي الباحث عن تحقيق معجزة كروية أمام بطل إيطاليا.

وترصد إرم نيوز بعض العوامل التي تسهل مهمة يوفنتوس أمام موناكو بأبطال أوروبا.

فوز الذهاب

حقق يوفنتوس الفوز في لقاء الذهاب أمام موناكو في عقر داره في فرنسا.

ويحتاج موناكو لتحقيق الفوز على حساب يوفنتوس على أرضه ووسط جمهوره بحثاً عن تعويض الهزيمة بفارق الهدفين في مباراة الذهاب.

وتؤكد المؤشرات أن مهمة موناكو في غاية الصعوبة بل تبدو شبه مستحيلة خاصة أنه يحتاج للفوز بهدفين دون رد للجوء لوقت إضافي أو 3 أهداف للتأهل مباشرة.

خبرات يوفنتوس

يراهن فريق يوفنتوس على خبرات نجومه وقدرات لاعبيه من أجل التأهل رسمياً إلى المباراة النهائية التي تستضيفها مدينة “كارديف”.

يعتمد السيدة العجوز على وجود عناصر مخضرمة في تشكيلته على رأسها بوفون وكيليني وبونوتشي وداني آلفيس وسامي خضيرة وهيجواين وبيانيتش وكلها أسماء تملك الخبرات في مواجهة موناكو الذي يراهن على جيل صاعد وملئ بالمواهب الشابة.

وجاءت خبرة يوفنتوس عاملاً إضافياً بجانب عدم تلقيه الهزيمة على أرضه منذ 50 مباراة كاملة خلال 21 شهراً.

وتعرض البيانكونيري لآخر خسارة على ملعبه في 23 مايو 2015، أمام أودينيزي بهدف، وحقق السيدة العجوز هذا الرقم خلال كل البطولات التي شارك بها، حيث خاض الفريق على ملعبه 9 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وحقق الانتصار في 4 مباريات أمام إشبيلية، ومانشستر سيتي، ودينامو زغرب، وبورتو وبرشلونة بينما تعادل في 4 مباريات أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، وبايرن ميونيخ، وإشبيلية، وأوليمبيك ليون.

دفاع حديدي

يعتمد يوفنتوس على دفاعه الحديدي في مواجهة قدرات موناكو وسرعات لاعبيه.

ولم تهتز شباك يوفنتوس في آخر 6 مواجهات بدوري أبطال أوروبا وهو ما يعكس تركيز أليجري على صلابة الدفاع بالبطولة القارية.

ويعتمد اليوفي على قدرات مدافعيه المتميزين كيليني وبونوتشي وداني آلفيس وساندرو وهذا الرباعي المتميز خلفه حارس قدير بقيمة بوفون.

قدرات أليغري

يعتمد يوفنتوس على قدرات مديره الفني ماسيمو أليغري الذي يقدم مستويات أكثر من رائعة مع فريق السيدة العجوز لدرجة ترشيحه لتولي فرق أخرى في أوروبا مثل برشلونة الإسباني وآرسنال الإنجليزي.

ونجح أليغري في كسب الرهان مع يوفنتوس من خلال قيادته للدور النهائي وتقديم أداء تكتيكي رفيع المستوى.

وأكد خالد بيومي، المحلل الكروي المصري والمتخصص في الكرة الإيطالية، في تصريحات لإرم نيوز أن أليغري مدرب تكتيكي على أعلى مستوى استطاع تغيير وتجديد دماء يوفنتوس بشكل مختلف.

وأضاف: “أليغري يجيد التعامل مع لاعبيه وقدراتهم ويستطيع توظيفهم في المستطيل الأخضر بشكل رائع”.