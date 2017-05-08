بسبب توتي.. سباليتي: لو عاد بي الزمن لن أدرب روما

المصدر: إرم نيوز

طفح الكيل بلوشيانو سباليتي مدرب روما بعدما سئم الحديث عن فرانشيسكو توتي (40 عاما) وقال إنه لو كان يعرف أن هذا الموضوع شائك بهذه الدرجة لم يكن ليتولى المنصب.

ويلعب توتي للموسم 25 في النادي الوحيد الذي احترف فيه وأعلن اعتزاله بنهاية عقده في يونيو حزيران المقبل.

ولكن سباليتي لم يعتمد عليه هذا الموسم كثيرا إذ شارك في 15 مباراة بالدوري لعب في واحدة منها أساسيا وخاض الشوط الثاني في مباراتين أخريين بديلا.

وفي غالبية المباريات الأخرى كان يشارك قبل أقل من 20 دقيقة على نهاية المباراة.

وقال سباليتي في رده على سؤال بشأن عدم إشراك توتي في الفوز 4-1 على ميلانو أمس الأحد في الدوري “لو كان بإمكاني العودة في الزمن.. لم أكن سأقبل بتدريب روما”.

وأضاف “عندما أشركه في آخر خمس دقائق تقولون إنني أسخر منه وافتقر للاحترام. لنتفق على ما يجب علي فعله”.

وتابع “عندما توليت المسؤولية.. قلت إن التعامل مع تاريخ توتي لا يعنيني.. يجب علي التعامل مع قدرات توتي كلاعب”.

وأردف “في الموسم الماضي.. استغل الفرص وأنهى الموسم بصورة رائعة ولكنني لا أعرف ما العمل الآن”.

وقال “النادي يتابع أداءنا ونحتاج للإبقاء على فرصنا لإنهاء الموسم في المركز الثاني. أعتذر.. سأكون أكثر حرصا في المرة القادمة”.

وأضاف “في المرة المقبلة.. سنقيم جمعية تعاونية. سنجري تصويتا جماعيا وسيلعب من يحصل على أعلى الأصوات”.

وأعلن المدير الرياضي لنادي روما من قبل عن اعتزال توتي بنهاية الموسم الحالي.