روما يقسو على ميلان ويتمسك بوصافة ترتيب الدوري الإيطالي

المصدر: روما - إرم نيوز

استعاد فريق روما وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتغلبه المستحق على ميلان 4/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفرض روما سيطرته على ميلان منذ بداية المباراة حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين سجلهما إدين دجيوكو في الدقيقتين الثامنة و28.

وفي الشوط الثاني، استطاع ميلان تقليص الفارق بهدف سجله ماريو بازاليتيش في الدقيقة 76 لكن ستيفان شعراوي سجل الهدف الثالث لروما في الدقيقة 78 قبل أن يختتم دانيلي دي روسي أهداف روما في الدقيقة 87 من ركلة جزاء طرد على إثرها غابرييل باليتا لاعب ميلان.

ورفع روما رصيده إلى 78 نقطة واستعاد المركز الثاني من نابولي، الذي احتله أمس السبت، فيما توقف رصيد ميلان رصيده عند 59 نقطة في المركز السادس.

أهدر أنطونيو كاندريفا لاعب إنتر ميلان ركلة جزاء في الدقيقة 87 ليخسر 1/0 أمام جنوة المتواضع في سابع مباراة على التوالي لا يعرف فيها الفوز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وتأكد هبوط باليرمو، الذي استعان بـ 5 مدربين مختلفين هذا الموسم، بعد التعادل 1/1 مع كييفو وواصل لاتسيو استعراض قوته الهجومية بفوزه 7/3 على سامبدوريا.

واهتزت شباك إنتر ميلان بهدف في الدقيقة 70 سجله مهاجمه السابق جوران بانديف الذي سدّد الكرة مباشرة بعدما ارتدت من الحارس سمير هاندانوفيتش.

وسنحت للفريق الزائر فرصة للتعادل عندما حصل على ركلة جزاء إثر تدخل عنيف من نيكولاس بورديسو ولكن كاندريفا سدّد كرة ضعيفة تصدى لها الحارس يوجينيو لامانا.

وتضاعفت آلام إنتر ميلان بطرد جيفري كوندوغبيا للاعتراض.

وبهذه الخسارة يصبح إنتر ميلان سابع الترتيب خارج مراكز الدوري الأوروبي، ويتساوى فيورنتينا معه في النقاط برصيد 56 نقطة بعدما سجل فيدريكو برناردسكي هدفًا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقوده للتعادل 2/2 مع ساسولو.

وأجّل باليرمو الأسبوع الماضي هبوطه بفوزه 2/0 على فيورنتينا، ولكن لم يكن هناك مفر هذه المرة حتى عندما سجل إدواردو غولدانيغا هدف التعادل ليلغي هدفًا من ركلة جزاء سجله سيرجيو بليسيه.

وأصبح باليرمو، الذي يحتل المركز 19 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة، على بعد 12 نقطة عن منطقة الأمان قبل 3 مباريات على نهاية الموسم بعد فوز إمبولي 3/1 على بولونيا.

ومنح كيتا بالدي دياو فريقه لاتسيو التقدم بعد دقيقتين من انطلاق المباراة ولكن اللقاء تغيّر عندما حصل ميلان سكرينيار من سامبدوريا على بطاقة حمراء إثر التحامه باللاعب السنغالي واحتسب الحكم ركلة جزاء سجلها تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 20.

ورغم ذلك قلّص كارول لينتي الفارق قبل أن تصبح النتيجة 5/1 بفضل أهداف ويسلي هويدت وفيليبي اندرسون من ركلة جزاء وستيفان دي فري قبل نهاية الشوط الأول.

وأضاف سيناد لوليتش وإيموبيلي هدفين قبل 20 دقيقة من النهاية قبل أن يحرز فابيو كوالياريلا هدفين أحدهما من ركلة جزاء لسامبدوريا ليستكمل مهرجان الأهداف.