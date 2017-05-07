تصرف غريب لحارس مرمى في دوري الدرجة الثانية الإيطالي (فيديو)

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شهد لقاء فروسينوني وتراباتي لحساب الجولة الـ 40 من الدوري الإيطالي للدرجة الثانية حدثًا غريبًا كان بطله حارس الفريق الزائر في الدقيقة 82.

وكان فريق الحارس ميركو بيجلياكيلي خاسرًا بنتيجة 1/0، لكن الحارس قرر قيادة هجوم فريقه حين وصلته الكرة ليهاجم لوحده الفريق المنافس ويتخطى بعض اللاعبين ويقترب من مربع عمليات الخصم وسلمها لزميله وعاد إلى مرماه.

وكانت اللقطة ستكون أقوى لو تمكن فعلًا من إنهاء هجمته بهدف التعادل لكن الفريق المضيف تمكن من خطف الفوز والحفاظ على حظوظه بالصعود لدوري الدرجة الأولى الإيطالي حيث يحتل المركز الثالث.