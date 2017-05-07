المغربي بنعطية يتعرض لإهانة عنصرية على الهواء مباشرة (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

نالت العنصرية من المغربي مهدي بنعطية، مدافع نادي يوفنتوس، من خلال حوار تلفزيوني تسبب في أزمة كبيرة أثناء حديثه إلى قناة “راي سبورت” التلفزيونية بعد انتهاء لقاء فريقه مع تورينو في الكالتشيو، مساء أمس السبت.

وكان بنعطية يجري لقاء مع قناة ضمن شبكة “الراي” الإيطالية، عقب تعادل السيدة العجوز مع تورينو بهدف لمثله، حين سمع شتائم عنصرية عبر سماعات الأذن.

وسمع المدافع عبر سماعة الأذن أثناء حديثه مع ضيوف الاستوديو شخصاً يقول “عن ماذا تتحدث أيها المغربي الـ( …)”.

وتوقف بنعطية فورا عن الحديث وتساءل عمن وجه هذه الإهانات، فحاولت المذيعة الخروج من الورطة بادعاء أن ما حدث خطأ تقني، وأن الشتائم لم توجه من الاستوديو.

وفوجئ الجميع بترك اللاعب المغربي للحوار، وغادر مسرعا المنطقة التي يتحدث فيها اللاعبون إلى وسائل الإعلام في ملعب يوفنتوس آرينا.

ولم تكشف القناة بعد عن الشخص الذي تفوه بهذه العبارة العنصرية، وهو على الأرجح شخص في غرفة التحكم لم يكن يعلم بوجود مايكروفون أمامه؛ ما جعل النجم المغربي يسمع ما قاله.