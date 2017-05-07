مدرب روما يقترح فكرة مبتكرة لتخليد فرانشيسكو توتي

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

كشف لوسيانو سباليتي، المدير الفني لروما الإيطالي، عن فكرة مبتكرة لتخليد ذكرى فرانشيسكو توتي، قائد الفريق، الذي يتردد أنه سيعتزل بنهاية الموسم الحالي، حيث اقترح عدم حجب القميص رقم 10 ووضع اسم اللاعب في كل قمصان النادي بحجم صغير.

وأطلق مونتشي، المدير الرياضي الجديد لروما، تصريحات تتعلق بمستقبل “أمير روما”، مؤكدًا أنه سيعتزل بنهاية الموسم الحالي دون أن يصدر عن اللاعب البالغ عمره 40 عامًا أي تعليق.

وانضم توتي، البالغ 40 عامًا، إلى روما منذ أن كان في 13 من عمره وشارك في أول مباراة مع الفريق في 1993.. وقاد روما للفوز بالدوري في 2001 والتتويج بالكأس مرتين متتاليتين عامي 2007 و2008. وينتهي عقده أخر الموسم.

وقال سباليتي: “علينا أن نتأنى قليلًا قبل الحكم على مونتشي لأنني أعتقد أنه قال ما قاله عقب ما وجده هنا.. وقع فرانشيسكو على عقد جديد العام الماضي لمدة موسم واحد.. لطالما قلت إن التعامل مع توتي يرجع إلي نظرًا لوجود 20 لاعبًا آخر ويريدون جميعًا أن يلعبوا أيضًا.. ينافس إدين دجيكو على صدارة هدافي الدوري، لكن بيروتي والشعراوي ومحمد صلاح يريدون أيضًا تسجيل المزيد من الأهداف”.

وعن كيفية تكريم توتي، قال المدير الفني لروما: “أعتقد أن إرث توتي يجب أن يتم من خلال رئيس النادي، وأعتقد أنه قد تعامل مع الأمر بالفعل، إنه يركز حاليًا على الدوري وسيقول كلمته الأخيرة مع نهاية الموسم، قد يجعل الأمور أسهل إذا ما أعلن عن قراره في أقرب فرصة ممكنة، لكن مونتشي لم يكشف عن أي شيء بهذا الصدد، لقد كشف ببساطة عما وجده وتحدث عنه وفقًا للطريقة التي سيتعامل بها مع الأمر”.

وأضاف: “سمعت شيئًا ما عن رقم قميصه أيضًا.. بعض الاقتراحات كانت غير منطقية.. لو كنت مكان النادي لن أحجب هذا الرقم، إنها طريقة تفكير عقيمة، إذا أردتم تذكر توتي لماذا لا تكتبون اسمه بأحرف صغيرة على الرقم 10 على كل القمصان أو حتى داخل الرقم نفسه؟ دعونا نضع اسم توتي على كل قميص ونبقي الرقم 10 على قيد الحياة بدلًا من حجبه، هذا رأيي”.

وتراجعت مشاركات توتي، الذي فاز مع إيطاليا بكأس العالم 2006، مع روما بصورة كبيرة في آخر موسمين إذ لعب أساسيًا في ثلاث مباريات فقط بالدوري، وكان من المتوقع أن يعتزل الموسم الماضي لكنه مدد عقده لعام واحد.

وشارك توتي بديلا في 15 مباراة هذا الموسم ولعب في الخسارة 3-1 أمام غريمه المحلي لاتسيو، يوم الأحد الماضي، وسجل هدفه 307 مع روما في مباراة بكأس إيطاليا أمام تشيزينا في أول فبراير/شباط الماضي.