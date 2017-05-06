نابولي يقهر كالياري ويصعد لوصافة ترتيب الدوري الإيطالي

المصدر: روما - إرم نيوز

صعد فريق نابولي إلى وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتًا بعد فوزه على ضيفه كالياري 3/1 اليوم السبت في المرحلة الـ 35 من المسابقة.

ويدين نابولي بالفضل في هذا الفوز لنجمه البلجيكي درايس ميرتينز الذي سجل الهدفين الأول والثاني للفريق في الدقيقتين 2 و49.

وتكفل مهاجم منتخب إيطاليا لورنزو إنسيني بتسجيل الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 67.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة سجل المهاجم البرازيلي دييغو فارياس الهدف الوحيد لكالياري.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين أمام روما صاحب المركز الثالث والذي يلتقي غدًا الأحد مضيفه ميلان.

وظل كالياري في المركز الثالث عشر بعد أن توقف رصيده عند 41 نقطة.

وحقق نابولي فوزه الـ 23 هذا الموسم مقابل 8 تعادلات و4 هزائم.